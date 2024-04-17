تنبيه هام من المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية

حث المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء على توخي الحذر ومتابعة تطور حالة الطقس في البلاد.

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ونبه المركز، في منشور له عبر صفحته على منصة "إكس"، إلى تشكل الضباب الخفيف وتوقع أماكن تشكل الضباب، بما فيها مطار العين، متوقعا أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وشهدت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية هطولا استثنائيا للأمطار يعد الأول بكثافته منذ 75‬‎ سنة، سيساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في البلاد، وتعزيز مخزون المياه الجوفية لديها بشكل عام.

في غضون ذلك، قال مطار دبي الدولي إن اضطرابات كبيرة في عمليات التشغيل حدثت بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق، وإنه يعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وتم تحويل رحلات الوصول للمطار مؤقتا مساء الثلاثاء بسبب العاصفة، كما علقت العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من صباح الأربعاء.

كميات الأمطار التراكمية

للحالة الجوية على الدولة من الأحد 14 إلى صباح الأربعاء 17 أبريل 2024

Total Cumulative rainfall for the weather situation from Sunday, April 14 to Wednesday morning, April 17, 2024. pic.twitter.com/LyM6uqygs5 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 17, 2024

المصدر: RT