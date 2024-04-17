 
مباشر

تنبيه هام من المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية

أخبار العالم العربي

تنبيه هام من المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية
AP
كميات كبيرة من الأمطار في دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xde1

حث المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء على توخي الحذر ومتابعة تطور حالة الطقس في البلاد.

إقرأ المزيد
"طيران الإمارات" تعلق إجراءات سفر المغادرين من دبي

ونبه المركز، في منشور له عبر صفحته على منصة "إكس"، إلى تشكل الضباب الخفيف وتوقع أماكن تشكل الضباب، بما فيها مطار العين، متوقعا أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وشهدت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية هطولا استثنائيا للأمطار يعد الأول بكثافته منذ 75‬‎ سنة، سيساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في البلاد، وتعزيز مخزون المياه الجوفية لديها بشكل عام.

في غضون ذلك، قال مطار دبي الدولي إن اضطرابات كبيرة في عمليات التشغيل حدثت بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق، وإنه يعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وتم تحويل رحلات الوصول للمطار مؤقتا مساء الثلاثاء بسبب العاصفة، كما علقت العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من صباح الأربعاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا