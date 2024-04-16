"حزب الله" يستهدف مقرات قيادة ومراقبة جوية للجيش الإسرائيلي بصواريخ الكاتيوشا وأسلحة مختلفة

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، استهدافه لمقرات قيادة ومراقبة جوية للجيش الإسرائيلي بصواريخ الكاتيوشا وأنواع أخرى من الأسلحة.‏

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وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات إضافية جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على ‏بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين":

- عند الساعة ‌‏20:10 من مساء اليوم الثلاثاء: "قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ ‏الكاتيوشا".‏

- عند الساعة ‌‏19:30 ‌‎من مساء اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة ‏الصاروخية والمدفعية".‏

- عند الساعة ‌‏19:25 ‌‎من مساء اليوم الثلاثاء: "قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ‏بصواريخ الكاتيوشا".‏

وأضاف "حزب الله" في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الثلاثاء موقع البغدادي بقذائف المدفعية".‏

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق من اليوم، استهداف قاعدة عسكرية وجنود ومنظومة دفاع صاروخي وثكنة وموقع عسكري تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ومع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أكد "حزب الله" يوم الاثنين، تنفيذ 5 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

هذا وتتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين الطرفين، تخوفا من اتساع رقعة الحرب خاصة مع الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، فيما يؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر: RT