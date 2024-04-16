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الدنمارك تعلن أنها ستغلق سفارتها في العراق

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الدنمارك تعلن أنها ستغلق سفارتها في العراق
Globallookpress
علم الدنمارك
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قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان يوم الثلاثاء إن البلاد ستغلق سفارتها في العراق في 31 مايو، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

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الدنمارك تعلن سحب جميع جنودها من سوريا والعراق

افتتحت الدنمارك بعثتها الدبلوماسية في بغداد رسميا في عام 2020 لدعم القيادة العسكرية الدنماركية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق.

ومنذ ذلك الحين سحبت كوبنهاغن غالبية جنودها من العراق.

والدنمارك عضو في التحالف الدولي ضد "داعش" منذ يوليو 2014 وكان لديها 300 جندي ومستشار عسكري في العراق وسوريا.

المصدر: RT

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