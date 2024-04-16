قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة (فيديو+صور)

قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بوصول جثامين أربعة مواطنين بينهم طفل وعدد من الجرحى للمستشفى الكويتي في المدينة بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزل في حي تل السلطان غرب رفح.

وأشار إلى وقوع قتلى وجرحى جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية مسجد (شهداء الفاخورة) في مخيم جباليا شمال شرقي غزة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تحاصر مدارس تؤوي نازحين في بيت حانون شمال القطاع.

RT

وقصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، كما قصف الطيران بغارتين محيط مسجد (معاذ بن جبل) في المخيم الجديد شمالي النصيرات، وتم سماع دوي انفجار في بلدة المغراقة شمال المخيم.

RT

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على مدينة دير البلح وسط غزة، وقصفت أرضا زراعية في مدينة رفح.

وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح الهلال الأحمر في غزة، أن كوادره المفرج عنهم اليوم الثلاثاء "وصلوا إلينا في حالة سيئة بسبب التعذيب والتنكيل".

RT

RT

وكانت وزارة الصحة في القطاع أعلنت أمس أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع بلغت 33797 قتيلا، و76465 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 193 على التوالي، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين وفق بيانات فلسطينية وأممية، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: RT