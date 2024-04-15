صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 33797 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع بلغت 33797 قتيلا، و76465 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

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وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة: "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و 94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33797 شهيدا و 76465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة المؤسسات ذات العلاقة "إنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمال القطاع، في محاولة لتوفير الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى بعد خروج مستشفى الشفاء والعديد من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل".

وفي الأثناء لا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع على التوالي، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: RT