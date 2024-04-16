بالفيديو.."حزب الله" يستهدف أجهزة تجسسية في موقع الرادارالتابع للجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه أجهزة تجسسية في موقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم أمس الأحد 14 أبريل 2024، التجهيزات التجسسية في موقع الرادار ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة".

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ومع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلن "حزب الله" يوم الاثنين، تنفيذ 5 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، "ردا على اعتداءات إسرائيل على العاصمة السورية دمشق ومدينة حلب (شمال غربي سوريا)، ودعما لغزة".

في حين تتزايد المطالبات الدولية والأممية بتهدئة الأوضاع بين الطرفين، تخوفا من اتساع رقعة الحرب خاصة مع الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، ويؤكد "حزب الله" أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

المصدر: RT