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الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان
Globallookpress
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان طالت بلدتي صديقين والضهيرة ومنطقة اللبونة.

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وأضافت:

- فجر اليوم نفذت غارة جوية استهدفت بلدة صديقين جنوب لبنان مخلفة إصابات صنفت بـ(الطفيفية).

- سلسلة غارات جوية استهدفت بلدة الضهيرة وأطرافها ومنطقة اللبونة جنوب بلدة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

- القوات الإسرائيلية تلقي القنابل الفسفورية على منطقة اللبونة في القطاع الغربي.

- قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وقبل ساعات نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد إسرائيل يوم الأحد، تزامنا مع الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إٍسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال في بيانه، إنه "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 14 أبريل 2024".

المصدر: RT

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