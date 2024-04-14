وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حول تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول تطورات الأوضاع في المنطقة.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها.

كما بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، في اتصال هاتفي، أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.

وأعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مساء الأحد، أنه بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وجهود احتوائه.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت فجر ذات اليوم، عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وخطورة انعكاساته، داعية الأطراف إلى ضبط النفس.

وليل السبت-الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

المصدر: "واس" + RT