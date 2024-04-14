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الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس الوزراء العراقي التصعيد في المنطقة وخطورة انعكاسه على الأمن

أخبار العالم العربي

الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس الوزراء العراقي التصعيد في المنطقة وخطورة انعكاسه على الأمن
AFP
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وحسب "واس"، فقد "جرى خلال الاتصال بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، كما جرى التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد".

وأعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مساء يوم الأحد، أنه بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وجهود احتوائه.

هذا وأعربت وزارة الخارجية السعودية فجر اليوم الأحد، عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وخطورة انعكاساته، داعية الأطراف إلى ضبط النفس.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

المصدر: "واس" + RT

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