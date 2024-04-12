نجاة فريق قناة "الميادين" وعدد من عمال الكهرباء من رصاص إسرائيلي على الحدود (فيديو)

نشرت قناة "الميادين" مشاهد لاستهداف سيارة فريقها وعدد من عمال الكهرباء في منطقة حدودية برصاص الجيش الإسرائيلي، مؤكدة عدم وقوع إصابات واقتصار الأضرار على الماديات.

وظهر مراسل القناة وهو يقود السيارة التي تقله مع فريقه على الشريط الحدودي مع إسرائيل وعند الوصول إلى محاذاة موقع "مسكاف عام" باتجاه بلدة العديسة سمعت أصوات الرصاص واصيب هيكل السيارة من الجانب الأيسر ومن السقف.

وذكرت القناة في حسابها على منصة "إكس": "أصيبت سيارتهم بالرصاص دون وقوع إصابات".

وفي السياق ذاته، أفادت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عمال يصلحون أعطال الكهرباء عند الحدود جنوب لبنان بهدف ترهيبهم دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى تحليق لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية فجرا في أجواء مدينة صيدا وجوارها، ودوى انفجار فوق ساحل البحر بين بلدتي الزهراني والغازية عمق الجنوب ليتبين أنه خرق لجدار الصوت.

المصدر: RT