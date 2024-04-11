ميقاتي في تعزية عائلة باسكال سليمان: هناك أياد خبيثة تتحرك والأجهزة الأمنية بالمرصاد

قدم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التعازي بمسؤول حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، مشيرا إلى "أياد خبيثة تتحرك".

ولفت ميقاتي إلى أنه "رغم هول ما جرى لم نسمع من أفراد العائلة إلا الكلام الوطني والمتعالي عن الجراح، وهذه هي الوطنية الحقيقية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا"، معتبرا أن "هناك أياد خبيثة تتحرك ولكن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد".

بدوره، أجرى الرئيس السابق ميشال عون إتصالا هاتفيا بعائلة باسكال سليمان، مقدما التعازي لزوجته وشقيقه وأفراد عائلته، مؤكدا إدانته لهذه "الجريمة النكراء".

وقال عون إنه سيتابع مجريات التحقيق "حتى تنجلي كل المعطيات وينال كل من شارك في هذه الجريمة عقابه".

وفي ظل الحملة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، أصدر الدائرة الاعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بيانا ذكرت فيه أن "القوات نادت وما زالت منذ اللحظة الأولى بوجوب عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، خصوصا أن الأمن في سوريا استتب، وبإمكان جماعة النظام ومعارضيهم العودة إلى المناطق العائدة للنظام والمعارضة، وبالتالي لا حجة إطلاقا لاستمرارهم في لبنان".

وشددت على أن "المطالبة بعودة النازحين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا، بعدما أصبح واضحا حجم عدد الأعمال الإجرامية والمخلة بالأمن التي يقوم بها البعض منهم"، مشيرة إلى أن "المطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم شيء، والتصرف بحقد وهمجية شيء آخر مختلف تماما".

وأضافت: "التصرفات التي نراها على بعض مواقع التواصل وبعض الممارسات التي نشهدها على الأرض مرفوضة من جهة، ومريبة في الشكل والمضمون والتوقيت من جهة أخرى"، مبينة أنه بقدر ما ندعو خصوصا السلطات اللبنانية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، نستنكر في الوقت نفسه التعديات الهمجية التي يتعرض البعض منهم لها".

المصدر: RT