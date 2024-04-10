محمود عباس يعزي هنية بمقتل عدد من أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي غرب غزة

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الأربعاء، واجب العزاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بوفاة عدد من أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي غرب غزة.

إقرأ المزيد

وقالت حماس في بيان "تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث قدم التعازي باستشهاد ثلة من أولاده وأحفاده بقصف صهيوني غادر".

وكان مراسل RT قد قال في وقت سابق من اليوم إن ثلاثة من أبناء هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن دماء أبنائه وأحفاده الذين قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة هي "تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى".

وصرح هنية تعقيبا على مقتل 3 من أبنائه و3 من أحفاده بالقصف الإسرائيلي: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

المصدر: RT