مرصد الأزهر يعلق على إعلان "داعش" استهداف الملاعب الأوروبية

علق مرصد الأزهر على إعلان تنظيم "داعش" باستهداف عدد من الملاعب الأوروبية لكرة القدم قبل ساعات من انطلاق مجموعة من المباريات الكبرى في الملاعب والعواصم الأوروبية.

وأوضح مرصد الأزهر في بيان أن "داعش" يدرك تماما الشعبية الجارفة لكرة القدم ومدى التفاف الجماهير حولها، لذا يحاول توظيف هذا النوع من الرياضة لتجنيد المزيد من الشباب بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد الأبرياء.

ودعا المرصد الدول الأوروبية إلى توخي الحذر واتخاذ ما يلزم تحسبا لتنفيذ التنظيم هجمات إرهابية.

وأشار الأزهر إلى أن التجمعات البشرية الكبيرة تمثل فرصة مواتية له لاستخدام الوسائل غير التقليدية كالدهس بالمركبات لإيقاع عدد أكبر من القتلى والمصابين.

وهدد التنظيم في منشوره باستهداف عدد من الملاعب الأوروبية مثل "ملعب الإمارات" في لندن، وملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس، وملعبي "سانتياغو برنابيو" و"سيفيتاس / متروبوليتانو" في مدريد، وحمل المنشور عبارة "اقتلوهم جميعا"، وبه رجل يرتدي ملابس سوداء ويحمل سلاحا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استمرار مباريات بطولة الاتحاد التي ستقام في إنكلترا وإسبانيا وفرنسا.

إقرأ المزيد

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع في مدريد وباريس ولندن بعد التهديدات.

ودارت مساء الثلاثاء 9 أبريل مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعب ريال مدريد الإسباني أمام مانشستر سيتي الإنكليزي على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة مدريد (3-3)، واستضاف أرسنال الإنكليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني في ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن (2-2).

ويوم الأربعاء ستلعب ختام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني على ملعب "بارك دي برانس (حديقة الأمراء) في العاصمة باريس، وأتليتكو مدريد الإسباني أمام بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد.

المصدر: RT