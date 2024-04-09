عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر

تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وقالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الثلاثاء إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات".

وذكرت الرئاسة أن السيسي تمنى موفور الأمن والاستقرار للشعب السوري.

وأفادت في بيانها بأن الرئيس السوري أعرب عن التقدير والامتنان للاتصال، وعن خالص الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الخير والازدهار.

المصدر: RT