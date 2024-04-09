"كمين الأبرار" بتوقيع كتائب القسام في خان يونس (فيديو)

عرضت كتائب عز الدين القسام مشاهد من عملية نفذتها في خان يونس أطلقت عليها اسم "كمين الأبرار" مستهدفة فيها مجموعة من الجنود والآليات الإسرائيلية.

وجاء في بيان لـ" كتائب عز الدين القسام" أن الكمين تم نصبه يوم الـ27 من رمضان (يوم السبت 6 أبريل 2024) من النقطة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

ويظهر في المشاهد التي عرضت خروج مقاتلي القسام من نفق في مبنى مدمر وأطلقوا النار على جنود كانوا يقومون بدورية على طول الطريق اللوجستي للجيش الإسرائيلي في خان يونس، وبعدها انسحبوا عائدين إلى النفق. وقد أدى الكمين إلى مقتل أربعة عناصر من الجيش بينهم ضابط.

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وأظهرت مشاهد عملية الكمين قيام كتائب القسام بتجهيز العبوات الناسفة في موقع الكمين شرق خان يونس.

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام إن ما يظهر في المشاهد المصورة هو مجرد جانب من العملية وأن ما حدث ولم يتم توثيقه أكبر بكثير مما عرض.

ولفت القيادي في القسام إلى أنه وفقا لمعلومات استخبارية ورصد مكثف "حددنا مسار عودة جنود وآليات العدو وأعددنا الكمين، وتم الإعداد والتجهيز لهذا الكمين طوال 50 يوما في منطقة الزنة".

المصدر: RT