وزارة الصحة في غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 33360 قتيلا و75993 جريحا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ186 على قطاع غزة:

وصل المستشفيات 153 شهيدا و60 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33360 شهيدا و75993 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT