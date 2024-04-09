القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا منظومة دفاع جوي ومحطة مراقبة أرضية للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها دمرت منظومة دفاع جوي ومحطة مراقبة جوية تابعتين لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) في مناطق سيطرتها باليمن.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن "قواتها نجحت بعد ظهر 8 أبريل، في الاشتباك مع نظام دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق وتدميره، ومحطة مراقبة أرضية في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أنها "دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، من اليمن فوق البحر الأحمر"، مؤكدة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وذكرت أنه "في 7 أبريل، أطلق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون باتجاه خليج عدن حيث كانت سفينة تابعة للتحالف ترافق السفينة "إم/في هوب آيلاند"، وهي سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال، مملوكة للمملكة المتحدة، وتديرها إيطاليا".

وأكدت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الامريكية أو التحالف أو السفن التجارية"، مشيرة إلى "أن هذا هو إطلاق الصاروخ الخامس الذي تم رصده ضد سفينة التحالف هذه و"إم/في هوب آيلاند"".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية التزامها بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا لسفن التحالف والسفن التجارية".

تحديث لانشطة البحر الأحمر ليوم 8 أبريل - نيســان

في يوم 8 ابريل - نيسان تقريبا مابين الساعة 12:15 ظهرًا والساعة 2:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الامريكية في الاشتباك وتدمير منظومة دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق، ومحطة تحكم أرضية، ونظام جوي بدون طيار في… pic.twitter.com/C75sJj2sLI — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) April 9, 2024

وكان الحوثيون أعلنوا الأحد الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية خلال الـ 72 ساعة الماضية، تمثلت في استهداف سفينة "هوب آيلاند" البريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، ومهاجمة سفينتين إسرائيليتين الأولى "إم إس سي غرايس إف" في المحيط الهندي، والأخرى "إم إس سي غينا" في البحر العربي، بصواريخ باليستية ومجنحة، فيما استهدف سلاح الجو المسير بعدد من الطائرات عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT