حركة "أنصار الله" اليمنية تصدر بيانا حول استهدافها سفنا لدول غربية (فيديو)

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أن الحركة نفذت خمس عمليات في الساعات الـ72 الأخيرة، "دفاعا عن اليمن ودعما لفلسطين".

وقال سريع في بيان اليوم الأحد: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية خمس عمليات عسكرية خلال الـ 72 ساعة الماضية".

وأضاف: نفذت القوات البحرية عمليةَ استهداف لسفينة( HOPE ISLAND ) البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة".

وتابع: "وكذلك نفذت عمليةَ استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى ( MSC GRACE F ) في المحيط الهندي، والأخرى ( MSC GINA ) في البحر العربي، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية وعدد من الفرقاطاتِ الأمريكية .

7 أبريل 2024م

28 رمضان 1445هـpic.twitter.com/GRySDYKl8g — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 7, 2024

وأردف: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفت عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".

وختم المتحدث: "أن القوات المسلحةَ اليمنيةَ مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، صباح اليوم الأحد، بأنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن باليمن، وقالت إن "صاروخا سقط بالقرب من سفينة في خليج عدن على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن باليمن".

كما أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أمس السبت، أنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT