هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث جنوب غربي عدن في اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، بأنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن باليمن.

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وقالت الهيئة صباح اليوم الأحد: "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة عدن في اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".

وأضافت: "ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة".

UKMTO WARNING INCIDENT 062 ATTACKhttps://t.co/fX3hWupi7g



UKMTO has received a report of an incident 59NM south west of Aden, Yemen.

Authorities are investigating#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/KkSKJrLZS5 — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 7, 2024

ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أمس السبت، أنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.

من جهتها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، بأنها تلقت تقريرا عن حادث في النقطة نفسها تقريبا، حيث أبلغ قبطان السفينة عن إطلاق صاروخين بالقرب من السفينة.

وأشارت الهيئة نقلا عن القبطان إلى أن السفينة لم تصب بأضرار وأن طاقمها بخير.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT