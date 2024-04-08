مصر.. 4 أشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة ويسرقون أكبر تاجر مخدرات بمنطقة دار السلام

كشفت تحريات واقعة تعرض تاجر مخدرات بمنطقة دار السلام في القاهرة، تفاصيل تفتيش 4 أشخاص مسكنه وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية واصطحابه لمكان غير معلوم ثم تركه بطريق كورنيش النيل.

وفي التفاصيل، أوضحت تحريات الأمن في الواقعة بعد ضبط المتهمين، أنهم انتحلوا صفة ضباط شرطة مستخدمين سيارة وجهاز لاسلكي لسرقة مبلغ مالي 400 ألف جنيه.

كما تبين من التحقيق مع المتهمين أن المجني عليه يدعى "حمام م" وشهرته "حمامة" ويعمل في تجارة المخدرات وأن بعض المسروقات مواد مخدرة عثروا عليها داخل منزله.

وكشفت التحريات وجود صلة قرابة بين اثنين من المتهمين والمجني عليه، وأنها سبق لهما التعامل مع المجني عليه في الإتجار بالمواد المخدرة.

كما أكدت التحقيقات أن المتهم ونجله الهارب يتاجران في الأقراص المخدرة وأن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية المستولى عليها من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة.

وخلال التحقيقيات أفاد المتهم حمام بأنه يتحصل الأقراص المخدرة عبر تعامله مع صيدليتين إحداهما بمنطقة الكيمان بمحافظة الفيوم.

المصدر: "القاهرة 24"