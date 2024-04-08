المغرب.. 108 سنوات سجنا بحق تجار مخدرات

أصدر القضاء المغربي يوم الاثنين حكما بسجن 13 شخصا 108 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وفي التفاصيل، قضت المحكمة الإبتدائية بأغادير وسط غربي المغرب بمؤاخذة 13 شخصا من أجل تهم تتعلق أساسا بـ"حيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة تصديرها بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك، وحيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة الاتجار بمخدر الشيرا واستهلاكه".

وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين 10 سنوات سجنا وغرامة قدرها مائة ألف درهم لكل منهما، مع الحكم على كل مدان من الباقين بـ 8 سنوات سجنا، وغرامة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائهم تضامنا لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 421.734.714 درهما، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدر المحجوز.

وكانت عناصر الشرطة بمدينة أغادير بالتعاون والتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي، قد أحبطت في 17 مارس 2024 محاولة لتهريب شحنة كبيرة من المخدرات ناهزت 10 أطنان و542 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف ثلاثة عشر شخصا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.

المصدر: "هسبريس"