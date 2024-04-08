مفتي مصر يشن هجوما على الإخوان المسلمين وسيد قطب

قال مفتي مصر شوقي علام إن "سيد قطب وجماعة الإخوان عسكروا الدين"، مشيرا إلى أنهم "يعتمدون منهجا يزعمون فيه أن الإسلام غاب منذ فترة طويلة".

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وأضاف خلال لقاء لبرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن "منهج الإخوان قائم على احتكار الحق والحقيقة، وفقا للتعبير الذي استخدمه سيد قطب".

وأشار إلى أن "هذا الفكر يقوم على اتخاذ جملة من الإجراءات حتى يعود الإسلام مرة أخرى، أولها أن تُعلم فئة أو مجموعة من الشباب الذين لهم اعتقاد صحيح – وفقا لتعريف الإخوان – الناس وتعيدهم إلى جادة الصواب".

وأكمل: "وفقا للإخوان، لابد لتلك الفئة ومن أطلق عليها (فتية آمنوا بربهم) من أن تصطدم مع المجتمع، وفي تصورهم طالما أنا على عقيدة صحيحة وأصحح العقيدة عندك، فيفترض الصدام والصراع، ولذلك لابد لهذه الفتية من قوة تحميها".

واستشهد بما جاء في كتاب "التاريخ السري للإخوان" لأحد المنشقين عن الجماعة علي عشماوي، والذي قال إن صفحاته لم تخل من كلمة "السلاح" و"العسكرة".

واستطرد: "قالوا للشباب إن الإسلام غائب والآن نريد تصحيح المسار واحتكار الحق، والأمر يجعل الشباب مفعمًا بالعنف والصراع ويتصور أن من أمامهم يقاتلهم حتى يعودوا إلى جادة الصواب".

المصدر: الشروق