"لعلاج مرض خطير".. مصر تعلن بناء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط

أعلنت مصر الانتهاء تقريبا من بناء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لتوفير أدوية السرطان والأمراض المزمنة، لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكلفة الاستيراد.

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وكشفت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو، الانتهاء خلال عام 2023 من حوالي 90% من مشروع مصنع "ايبيكو 3" لإنتاج المستحضرات والبدائل البيولوجية لبناء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط، في إطار الجهود نحو تخفيف عبء عدم توافر أدوية السرطان والأمراض المزمنة، أو ارتفاع أسعارها، ولخلق اكتفاء ذاتي في مصر من هذه المستحضرات.

ووفقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المرسل إلى البورصة المصرية، تم الانتهاء من أصعب مرحلة به، حيث تم شحن واستلام مباني المناطق الإنتاجية في الربع الثالث من عام 2023، وتركبيها في مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوم بواسطة فريق عمل شركة pharmdule morimatsu المقدر بـ 70 مهندس وتقني، الذي حضروا من السويد والصين لمصر خصيصا من أجل تركيب modular building، وكذلك شحن واستلام جزء كبير من ماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بالمشروع.

وأضافت الشركة أنه تم ضخ مبالغ تقدر بـ 2143 مليون جنيه خلال عام 2023، ليصبح إجمالي ما تم ضخه بالمشروع 2923 مليون جنيه تقريبا.

وكان الدكتور أحمد كيلانى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، أعلن في عام 2019، أن الشركة بدأت دراسات جادة لأكبر مشروع لإنتاج الأدوية الحيوية Biosimilars فى مصر، باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، لإنتاج أدوية لعلاج أمراض السرطان وكذلك إنتاج الهرمونات الحيوية.

المصدر : القاهرة 24