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خطف مسؤول حزبي شمال لبنان والجيش يوقف سوريين متورطين

أخبار العالم العربي

خطف مسؤول حزبي شمال لبنان والجيش يوقف سوريين متورطين
وسائل إعلام
مسؤول بحزب القوات اللبنانية باسكال سليمان
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أعلن الجيش اللبناني الاثنين، أنه قبض على عدد من المواطنين السوريين لمشاركتهم بعملية خطف مسؤول حزبي شمال لبنان، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة، وسط حالة من التوتر في البلاد.

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وقال الجيش في بيان إن "مديرية مخابراته تمكنت من القبض على عدد من المتهمين يحملون الجنسية السورية اشتركوا في عملية خطف باسكال سليمان منسق حزب القوات في منطقة جبيل بمحافظة جبل لبنان، وأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة".

وأفادت قناة "LBCI"  اللبنانية، بأن الجيش اللبناني تمكن من توقيف سيارة استخدمها المسلحون في عملية خطف سليمان، وأوقف 6 أشخاص من الجنسية السورية شمال لبنان، أحدهم كان يقطن في فندق.

ونقلت القناة عن مصدر أمني قوله إن "التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن المخطوف باسكال سليمان بصحة جيدة".

وأثار اختطاف سليمان توترا في الشارع اللبناني، حيث عمد بعض المحتجين على قطع أتوستراد جبيل، شمال لبنان، كما أقفلت المحال التجارية أبوابها استنكارا لعملية الخطف.

واستنكرت الأحزاب اللبنانية عملية الخطف وطالبت الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصيره ومحاسبة الفاعلين.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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