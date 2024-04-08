شركة تخطط لتحويل قصة سالي حافظ التي اقتحمت بنك بيروت إلى مجموعة أعمال فنية

تخطط شركة Front Row Productions، ومقرها دبي، لإنتاج فيلم روائي طويل ومسلسل تلفزيوني يدور حول قصة سالي حافظ، الشابة اللبنانية التي اقتحمت أحد البنوك في بيروت عاد 2022.

وحصلت الشركة على جميع الحقوق المتعلقة بقصة سالي التي حظيت باهتمام دولي عندما احتجزت الموظفين كرهائن في بنك بلوم في بيروت في 14 سبتمبر 2022، وطالبت بسحب مدخراتها الخاصة لدفع تكاليف علاج أختها من السرطان، واستخدمت مسدسا لعبة لأخذ الأموال من حساب التوفير الخاص بها.

Story of Sally Hafez, Who Walked Into Beirut Bank With a Toy Gun, Set for Multiple Adaptations via Front Row Productions https://t.co/nQtrTySD0N — Variety (@Variety) April 4, 2024

ووقع الحادث خلال الأزمة المالية في لبنان التي شهدت منع المواطنين بشكل غير قانوني من السحب من حساباتهم بسبب الرقابة غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك في البلاد.

وفي بيان لها، قالت شركة Front Row إنها "تخطط لاستكشاف جوانب مختلفة من قصتها عبر إنشاء مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية من خلال الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية والمسلسلات الوثائقية وسلسلة بودكاست". وأضافت الشركة في البيان أنها ستنظر في "الزوايا المختلفة لقصة سالي الفريدة"، باعتبارها ناشطة وطنية ومواطنة محرومة من حقوقها.

إقرأ المزيد

ونجحت سالي في استعادة مبلغ 13 ألف دولار و30 مليون ليرة لبنانية (335 دولارا)، وحصلت على إيصال لتجنب تهم السرقة. وقد سلمت نفسها للسلطات بعد ذلك، إلا أنه تم إطلاق سراحها ولم تتلق سوى غرامة بسيطة من قاض محلي.

وقالت شركة Front Row إن الصفقة تشكل جزءا من طموحاتها لسرد مجموعة واسعة من القصص من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

وكشفت سالي عن أن عدة أطراف في الولايات المتحدة وأوروبا تواصلت معها لتأمين "حقوق الحياة" (الأذونات المطلوبة لاستخدام التفاصيل والخصائص الشخصية التي تشكل حياة شخص ما)، لكنها قالت: "كان من المهم بالنسبة لي أن يتم سرد قصتي من قبل أشخاص يفهمون ما يمر به لبنان، وهذا شيء وجدته مع فريق Front Row".

جدير بالذكر أن شركة Front Row Productions هو مشروع مشترك بين الموزعين Front Row Filmed Entertainment وEmpire Entertainment. وكان أول إنتاج للشركة هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الناجح Perfect Strangers، والذي حقق نجاحا بعد ظهوره لأول مرة على "نتفلكس" في يناير 2022. كما أن الشركة تبث الآن The Sand Castle، وهو فيلم تشويق غامض من إخراج ماتي براون وبطولة نادين لبكي.

وتستعد الشركة أيضا لتصوير فيلم الجريمة الأردني "بومة" هذا الصيف، من إخراج زيد أبو حمدان وبطولة ركين سعد.

المصدر: Screen Daily