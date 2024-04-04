مقتل فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية (فيديو+صورة)

أفادت مراسلتنا، بمقتل الشاب أسعد عصام القنيري (28 عاما)، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القنيري، أسير محرر وقد "ارتقى بعد محاصرة الاحتلال ومستعربيه منزله، وإعدامه بدم بارد، ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه".

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشاب ملقى على سطح منزل وبجواره عدد من الجنود الإسرائيليين.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 3 مواطنين من مخيم الأمعري جنوب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، واعتقلت الشقيقين يحيى سكيكية (25 عاما)، ورأفت سكيكية (28 عاما)، وطه سعيد عبد الجواد بدران (50 عاما)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها".

كما اندلعت مواجهات عقب اقتحام المخيم، أطلق الجيش الإسرائيلي خلالها الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، دون وقوع إصابات.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، شابا، واستولى على مركبتين خلال اقتحامه عدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، شقيقين من مدينة طوباس بعد مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية توترا كبيرا جراء تصعيد إسرائيل عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات إلى جانب قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع عدوانها على قطاع غزة.

المصدر: RT+"وفا"