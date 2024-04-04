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صحة غزة: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 33037 منذ 7 أكتوبر

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 33037 منذ 7 أكتوبر
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 33037 قتيلا و75668 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 91 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33037 شهيدا و 75668 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 181 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: RT

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