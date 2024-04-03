 
مباشر

"الأونروا": 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xa7h

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 176 من موظفيها قتلوا "بشكل مأساوي" منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
اليابان تعلن استئنافها تمويل
اليابان تعلن استئنافها تمويل "الأونروا"

وقالت "الأونروا" اليوم الأربعاء إن "السلطات الإسرائيلية تواصل منعنا من الوصول إلى شمال القطاع لتقديم مساعدات غذائية وإمدادات أساسية".

وأضافت أن "أكثر من نصف الإمدادات التي سلمت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الشهر الماضي كان تابعا للأونروا".

وكانت اليابان أعلنت استئنافها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه واستهدافه لمختلف مناطق القطاع في ظل ظروف إنسانية قاسية للغاية، دون التمييز بين مدنيين وموظفيين في وكالات ومنظمات دولية تعمل في مجال المساعدات الإنسانية بغزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا