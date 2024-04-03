"الأونروا": 176 من موظفينا قتلوا بشكل مأساوي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 176 من موظفيها قتلوا "بشكل مأساوي" منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

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وقالت "الأونروا" اليوم الأربعاء إن "السلطات الإسرائيلية تواصل منعنا من الوصول إلى شمال القطاع لتقديم مساعدات غذائية وإمدادات أساسية".

وأضافت أن "أكثر من نصف الإمدادات التي سلمت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الشهر الماضي كان تابعا للأونروا".

🔹176 @UNRWA staff were tragically killed since the beginning of the war in #Gaza



🔹In March over half of @UN supplies delivered via Rafah and Kerem Shalom were UNRWA's



🔹Israeli authorities continue to deny UNRWA access to the north with food assistance & other basic supplies — UNRWA (@UNRWA) April 3, 2024

وكانت اليابان أعلنت استئنافها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه واستهدافه لمختلف مناطق القطاع في ظل ظروف إنسانية قاسية للغاية، دون التمييز بين مدنيين وموظفيين في وكالات ومنظمات دولية تعمل في مجال المساعدات الإنسانية بغزة.

المصدر: RT