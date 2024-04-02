"النجباء" عن اغتيال مستشارين إيرانيين بدمشق: مستعدون لاتخاذ أي إجراء يكون ردا على انتهاكات إسرائيل

أصدرت حركة "النجباء" العراقية، إحدى فصائل المقاومة الاسلامية في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن اغتيال إسرائيل لمستشارين عسكريين في الحرس الثوري الإيراني وآخرين في دمشق.

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وقالت حركة "النجباء" في بيان لها: "تدين المقاومة الإسلامية "حركة النجباء" بأشد عبارات الإدانة العمل الإرهابي الغاشم المتمثل باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا من قبل الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضاف البيان: "وتعد المقاومة الإسلامية هذا العمل الجبان الذي أدى إلى استشهاد مجموعة من قادة الحرس الثوري وعلى رأسهم الجنرالان محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي ورفاقهما تحديا صارخا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الدولية، وهو بمثابة إعلان حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران".

وتابعت الحركة في بيانها: "كما تجدد المقاومة الإسلامية - حركة النجباء - موقفها الداعم لحق الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن النفس وفي الوقت نفسه حقها في الرد على هذه الانتهاكات في المكان والزمان اللذين تختارهما، ونعلن أننا على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي إجراء يمثل ردا على هذه الانتهاكات التي ترتكبها القوات الصهيونية المحتلة متجاهلة كل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما تلك الجرائم المريعة التي ترتكب كل يوم في غزة تحت مرأى ومسمع العالم أجمع".

هذا وارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 قتيلا، بينهم 7 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

المصدر: RT