السيسي يستعد لرئاسة مصر 6 سنوات جديدة.. مشاهد حصرية لـRT من داخل قاعة أداء اليمين

يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في قاعة مجلس النواب المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وقالت مصادر لـRT إن الرئيس المصري يستعد للوصول إلى قاعة المجلس في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة حيث يقوم باستقباله رئيس المجلس النواب، يعقبه السلام الوطني أمام القاعة، ثم كلمه لرئيس المجلس والتي يأتي بعد حلف اليمين وكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد:

يعد أيقونة العمران الحديث في مصر

فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية

يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح

يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا

يحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو

يحتوي على مكاتب تتسع لـ 3200 موظف

يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م

الثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م

يحيط به 6 أبواب منها عدد 2 باب رئيسي و4 أبواب فرعية

يضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية

يضم جراج للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارة

يضم مسجد يسع 300 مصلي

يضم مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين

يضم مبنى تعامل مع الجمهور

يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع

مزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.

المصدر: RT