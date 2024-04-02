السيسي يستعد لرئاسة مصر 6 سنوات جديدة.. مشاهد حصرية لـRT من داخل قاعة أداء اليمين
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يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في قاعة مجلس النواب المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت مصادر لـRT إن الرئيس المصري يستعد للوصول إلى قاعة المجلس في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة حيث يقوم باستقباله رئيس المجلس النواب، يعقبه السلام الوطني أمام القاعة، ثم كلمه لرئيس المجلس والتي يأتي بعد حلف اليمين وكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد:
- يعد أيقونة العمران الحديث في مصر
- فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية
- يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح
- يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا
- يحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو
- يحتوي على مكاتب تتسع لـ 3200 موظف
- يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م
- الثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م
- يحيط به 6 أبواب منها عدد 2 باب رئيسي و4 أبواب فرعية
- يضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية
- يضم جراج للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارة
- يضم مسجد يسع 300 مصلي
- يضم مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين
- يضم مبنى تعامل مع الجمهور
- يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع
- مزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.
المصدر: RT