غدا.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية بالعاصمة الجديدة

يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية غدا الثلاثاء.

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ومن المقرر أن تذاع فعاليات الجلسة في بث مباشر عبر القنوات الإخبارية لكونها من الجلسات التاريخية الهامة .

وينص الدستور في مادته 144 على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وقالت المصادر لـRT إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بحلف اليمين الدستورية في قاعة مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيمثل افتتاح القاعة.

معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد:

يعد أيقونة العمران الحديث في مصر

فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية

يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح

يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا

يحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو

يحتوي على مكاتب تتسع لـ 3200 موظف

يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م

الثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م

يحيط به 6 أبواب منها عدد 2 باب رئيسي و4 أبواب فرعية

يضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية

يضم جراج للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارة

يضم مسجد يسع 300 مصلي

يضم مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين

يضم مبنى تعامل مع الجمهور

يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع

مزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.

المصدر: RT



المصدر : وسائل إعلام مصرية