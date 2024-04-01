غدا.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية بالعاصمة الجديدة
يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب في جلسة خاصة ستعقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن تذاع فعاليات الجلسة في بث مباشر عبر القنوات الإخبارية لكونها من الجلسات التاريخية الهامة .
وينص الدستور في مادته 144 على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وقالت المصادر لـRT إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بحلف اليمين الدستورية في قاعة مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيمثل افتتاح القاعة.
معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد:
- يعد أيقونة العمران الحديث في مصر
- فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية
- يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح
- يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا
- يحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو
- يحتوي على مكاتب تتسع لـ 3200 موظف
- يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م
- الثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م
- يحيط به 6 أبواب منها عدد 2 باب رئيسي و4 أبواب فرعية
- يضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية
- يضم جراج للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارة
- يضم مسجد يسع 300 مصلي
- يضم مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين
- يضم مبنى تعامل مع الجمهور
- يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع
- مزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.
المصدر: RT
المصدر : وسائل إعلام مصرية