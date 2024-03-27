مصر.. مصادر تكشف تفاصيل هامة عن مكان أداء السيسي لليمين الدستورية (فيديو)

كشفت مصادر لـRT تفاصيل هامة عن حلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية في الأسبوع المقبل.

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وقالت المصادر لـRT إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بحلف اليمين الدستورية في قاعة مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيمثل افتتاح القاعة.

معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد:

يعد أيقونة العمران الحديث في مصر

فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية

يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح

يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا

يحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو

يحتوي على مكاتب تتسع لـ 3200 موظف

يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م

الثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م

يحيط به 6 أبواب منها عدد 2 باب رئيسي و4 أبواب فرعية

يضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية

يضم جراج للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارة

يضم مسجد يسع 300 مصلي

يضم مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين

يضم مبنى تعامل مع الجمهور

يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع

مزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.

المصدر: RT