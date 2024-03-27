مصر.. مصادر تكشف تفاصيل هامة عن مكان أداء السيسي لليمين الدستورية (فيديو)
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كشفت مصادر لـRT تفاصيل هامة عن حلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية في الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر لـRT إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بحلف اليمين الدستورية في قاعة مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيمثل افتتاح القاعة.
معلومات عن مبنى البرلمان المصري الجديد:
- يعد أيقونة العمران الحديث في مصر
- فاز بجائزة مجلة ENR الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية
- يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح
- يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا
- يحتوي على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو
- يحتوي على مكاتب تتسع لـ 3200 موظف
- يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م
- الثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م
- يحيط به 6 أبواب منها عدد 2 باب رئيسي و4 أبواب فرعية
- يضم محطة إطفاء ومبنى خدمات كهروميكانيكية
- يضم جراج للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارة
- يضم مسجد يسع 300 مصلي
- يضم مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين
- يضم مبنى تعامل مع الجمهور
- يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع
- مزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي.
المصدر: RT