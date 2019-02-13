مصر تعلن عن بناء جديد يضاهي مبنى الكونغرس الأمريكي (صور)

أعلنت الصفحة الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، عن مشروع إنشاء مبنى جديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأوضحت أنه تم الانتهاء بنسبة 90% من الهيكل الخرساني للمشروع، والذي يقام على مساحة 23 فدانا، ويجري تنفيذه على أحدث طراز عالمي، وسيضاهى مبنى الكونغرس الأمريكي، ويتسع لألف نائب، حسب الصفحة الرسمية.

وتقع العاصمة الإدارية المصرية الجديدة على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس، وتبلغ مساحتها حوالي 170 ألف فدان، ويعتمد في تنفيذها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويسهم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في توفير نحو مليوني فرصة عمل جديدة، كما يتضمن منطقتي تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي، والحي السكني، والمدينة الطبية، والمدينة الرياضية، والحديقة المركزية، والمدينة الذكية.

وتضم حيا حكوميا يتضمن 18 مبنى وزاريا، ومبنى للبرلمان، ومبنى لمؤسسة الرئاسة، ومبنى لمجلس الوزراء، كما تضم العاصمة الجديدة المشروع السكني الذي يحوي على 25 حيا سكنيا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرقات.

المصدر: RT