 
مباشر

العراق يدين الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق

أخبار العالم العربي

العراق يدين الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق
AP Omar Sanadiki
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9vx

دانت وزارة الخارجية العراقية الغارة الإسرائيلية على مقر القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها بهذا الشأن إن "هذا الهجوم يمثل انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي وللسيادة السورية".

وحذرت الخارجية "من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية"، مضيفة أن "توسع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار".

إقرأ المزيد
إيران تؤكد أن قنصليتها في دمشق استهدفت بستة صواريخ من مقاتلات
إيران تؤكد أن قنصليتها في دمشق استهدفت بستة صواريخ من مقاتلات "إف-35"

ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية".

يذكر أن الطيران الإسرائيلي وجه ضربة إلى مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي، ورئيس أركان الحرس الثوري في سوريا ولبنان حسين أمير الله وغيرهم من المسؤولين الإيرانيين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا