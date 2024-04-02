العراق يدين الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق

دانت وزارة الخارجية العراقية الغارة الإسرائيلية على مقر القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها بهذا الشأن إن "هذا الهجوم يمثل انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي وللسيادة السورية".

وحذرت الخارجية "من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية"، مضيفة أن "توسع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار".

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ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية".

يذكر أن الطيران الإسرائيلي وجه ضربة إلى مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي، ورئيس أركان الحرس الثوري في سوريا ولبنان حسين أمير الله وغيرهم من المسؤولين الإيرانيين.

المصدر: RT