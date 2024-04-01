"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود (فيديوهات)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه في وقت سابق، لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية عدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية".

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ومساء يوم الاثنين، دوت صافرات الانذار في الجولان السوري المحتل بعد هجوم صاورخي كبير استهدف الجليل الغربي مساء اليوم.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن الجيش يشتبه بتسلل "طائرات معادية" في جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أفادت بسماع أصوات انفجارات إثر عمليات اعتراض صواريخ في منطقة المستوطنات شمال مدينة نهاريا.

المصدر: RT