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بالفيديو.. الطيران الإسرائيلي يقصف 10 أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة راشيا الفخار

أخبار العالم العربي

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ اليوم الاثنين غارات عدة وقصف 10 أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة راشيا الفخار في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع قصفت في وقت واحد حوالي 10 أهداف لحزب الله، بما في ذلك منشأة لتخزين الأسلحة ومواقع إطلاق وبنية تحتية إرهابية، في منطقة راشيا الفخار في جنوب لبنان".

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ 4 غارات على منطقة السماقة ما بين مزرعة الخريبة وأطراف راشيا الفخار، والمنطقة الحرجية بين مزرعة حلتا كفرشوبا في خراج بلدتي الهبارية والماري.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتان جديدتان على حمى الفرديس في القطاع الشرقي قضاء حاصبيا.

المصدر: RT

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