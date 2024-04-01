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تحركات في مصر بعد رصد قرش خطير

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تحركات في مصر بعد رصد قرش خطير
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يواصل جهاز محميات البحر الأحمر في مصر، عمليات المسح البحري بعد تداول عدد من الغطاسين فيديوهات لظهور قرش من فصيلة ماكو الخطير، أمام منطقة الجونة وأبو منقار.

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ورغم أن ظهور سمكة القرش لم يستمر سوى ثوان معدودة، ولم يقم بمهاجمة أي أفراد إلا أن جهاز المحميات يسعى لرصد السمكة ومعرفة أسباب ظهورها بالمياه الضحلة.

ولم تسجل محافظة البحر الأحمر أو مدينة الغردقة حالات لهجوم سمك القرش منذ يونيو العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تجري وزارة البيئة دراسات على تغير سلوك أسماك القرش، حيث تمت الاستعانة بخبيرة أجنبية، لتركيب أجهزة رصد بأسماك القرش لمراقبة سلوكها وأسباب مهاجمتها للبشر.

وشددت محميات البحر الأحمر، خلال منشور لها على اتباع عدد من الإجراءات للوقاية من هجمات القرش، منها وضع علامات عند خط كنتور على عمق 2 متر لتحديد بداية المياه العميقة بهدف زيـادة الأمان للنزلاء، وإقامة أبراج لا يقل ارتفاعها عن 5 أمتار من خط المياه لمراقبة الشواطئ.

كذلك توعية مرتادي الشواطئ بالإبلاغ عن أي ظواهر غير طبيعية من مشاهدة أسماك كبيرة الحجم أو مخالفين يقومون بعملية التغذية الصناعية للأسماك وإلقاء أي مخلفات بالمياه، والتأكيد على نزول المصطافين إلى المياه فى مجموعات وليس بشكل فردي بمرافقة مرشدين سنوركل مدربين ومؤهلين، فضلًا عن وجود لنش زوديك إنقاذ سريع أمام شاطئ كل قرية، مع توفير جميع الإسعافات الأولية المطلوبة.

المصدر: القاهرة 24

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