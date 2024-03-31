مصر.. مقطع فيديو متداول لقرش قرب الغردقة والجونة يثير هلعا ومصدر في البيئة يوضح (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو قال ناشروه إنه يرصد ظهور قروش بالقرب من ساحلي الغردقة والجونة، أحدهم قرش "الماكو"، وهو من القروش المعروفة بمهاجمتها للبشر.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام عدة، هلعا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد الناشطين في حسابه على منصة "إكس": "تحذير..اللي بيخطط لسفريات العيد أو خلال أبريل عموماً، للغردقه أو الجونة بالتحديد .. وصلني كذا فيديو اليومين اللي فاتوا لقروش "ماكو" جنب الشاطئ للاسف في المياه الضحله و دي مش حاجة طبيعيىة.. التدمير البيئي اللي بيحصل للبحر الأحمر حنشوف عواقبه أسوء السنة دي عن أي سنة قبل كدة"، فيما نشر الفيديو معلقا هليه بالقول: "فيديو اتاخد لقرش ماكو في الجونه".

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وفي هذا الصدد، نقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر في إدارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر قوله إن الإدارة المختصة تفحص حاليا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من الفيديو إذا كان قديما أو حديثا، وعلى أساس هذا يتم التحرك رسميا.

وأوضح المصدر أن سلوك سمكة القرش غير متحكم فيه، وسمك القرش منتشر في البحر الأحمر، مردفا: "عند التأكد من صحة الفيديو يتم تطبيق الضوابط الموضوعة من قبل البيئة لهذه الحالة وضمنها منع نزول الشاطيء لفترة معينة وشن لجان للكشف عن المكان من حيث الأمان".

وذكر أن المواطنين أحيانا يقوموا بنشر فيديوهات قديمة تكشف ظهور قروش في الشواطي بالبحر الأحمر، موضحا: "حتى الآن إدارة البيئة لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن هذا الموضوع".

المصدر: RT + "القاهرة 24"