شعبة البن تكشف حقيقة استهلاك المصريين لأطنان من البسلة ونوى البلح باعتبارها بُنّاً

نفى رئيس شعبة البن حسن فوزي، الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول استهلاك المصريين لـ70 ألف طن من البسلة ونوى البلح باعتبارها بُنّاً خلال العام 2023.

وأكد فوزي عدم صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى عدم وجود مصادر موثوقة تدعم هذه الادعاءات، وأوضح أن هناك جهات رقابية مختصة تعمل على فحص البن وتقديم تقارير دورية بنتائج التحليل وتتخذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات غش.

وشدد على أن عقوبات غش البن قد تصل إلى دفع غرامات مالية كبيرة وفي بعض الحالات، إلى الحبس.

وأضاف أن البن الذي يُباع لا يحتوي على أية إضافات باستثناء البن المحوج الذي يتم تحضيره وفق مواصفات محددة تضعها الهيئة العامة للمواصفات القياسية.

المصدر: مصراوي