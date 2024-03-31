الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال "قائد مهم" بوحدة صواريخ تابعة لقوات "الرضوان" في حزب الله(فيديوهات+صور)

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للغارة التي استهدفت سيارة في بلدة ‎كونين جنوبي لبنان، معلنا اغتياله "قائدا مهما في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوات الرضوان في حزب الله".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت سيارة في منطقة كونين في لبنان كان يتواجد فيها إسماعيل الزين"، لافتا إلى أن "الزين كان قائدا مهما في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوات الرضوان في لحزب الله".

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من جهته، نعى "حزب الله" أحد عناصره الذي قتل بالغارة الاسرائيلية التي استهدفت السيارة، وقال في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إسماعيل علي الزين "راغب"، مواليد عام 1980 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس"، دون أن تطلق عليه صفة قائد.

وأفاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بغارة جوية، سيارة في بلدة كونين، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو آثار الدمار جراءها.

المصدر: RT