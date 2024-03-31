الجيش الإسرائيلي يعتقل منفذ عملية الأغوار (صور)

اعتقل الجيش الإسرائيلي منفذ عملية الأغوار المنتسب للأمن الوطني الفلسطيني الرقيب محمد السعدي في بلدة العوجا قضاء أريحا، بعد ملاحقته لمدة 3 أيام.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السعدي سلم نفسه لقوات الجيش الإسرائيلي، حيث خاطب الجنود المتمركزين في منطقة العوجا صباح اليوم الأحد، وقال إنه نفذ عملية الأغوار، حيث من المنتظر تسليمه للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأصيب في العلمية المسلحة 3 مستوطنين جراء إطلاق نار على حافلة، في طريق 90 قرب العوجا جنوب الأغوار.

ويبدو أن المسلح وصل إلى نفس المكان بدراجة كهربائية تم العثور عليها هناك، وكان مسلحا بسلاح طويل ويرتدي ملابس خضراء.

وصباح الخميس الماضي، أصيب 3 مستوطنين بجروح متفاوتة جراء علمية إطلاق نار نفذها فلسطيني في منطقة الأغوار، حيث استهدف حافلة ومركبات للمستوطنين وانسحب من المكان.

المصدر:RT