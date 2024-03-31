 
مباشر

استئناف مفاوضات القاهرة حول الهدنة في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

استئناف مفاوضات القاهرة حول الهدنة في قطاع غزة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9hr

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باستئناف مفاوضات القاهرة اليوم الأحد سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
رئيس الموساد: هناك فرصة لصفقة تبادل وعلينا إبداء مرونة أكبر بشأن مطالب حماس
رئيس الموساد: هناك فرصة لصفقة تبادل وعلينا إبداء مرونة أكبر بشأن مطالب حماس

وذكرت القناة أن "مصدرا أمنيا مصريا أكد استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة" اليوم الأحد.

وأضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد "تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين".

وتوجه رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة والدوحة في إطار المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن برنياع توجه إلى الدوحة، في حين سيتوجه رئيس (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة.

ولفتت القناة إلى أن ذلك يأتي بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

المصدر: AFP

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا