تبون يكشف أسباب إجراء انتخابات "مسبقة" ويتحدث عن إمكانية ترشحه

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن سبب إعلان انتخابات رئاسية مسبقة يعود لأسباب تقنية وهو العودة إلى رزنامة انتخابية مقبولة، مشيرا إلى أن انتخابات 2019 كانت نتيجة لظروف خاصة.

وأوضح تبون في مقابلة مع وسائل الإعلام الجزائرية يوم السبت، أن الانتخابات في شهر سبتمبر ستكون أفضل وسيسمح توقيتها المقرر في السابع من سبتمبر للجزائريين الذين يكونون قد عادوا من العطلة بالمشاركة.

وأضاف أن "الثلاثي المعروف يواصل محاولة زعزعة استقرار الجزائر، من خلال نسج سيناريوهات خيالية عن وجود خلافات وأمور أخرى".

ورفض الرئيس الجزائري الحديث عن ترشحه لولاية ثانية، قائلا "الوقت سابق لأوانه ولا زلنا نعمل".

وقال: "لا تزال هناك 5 أشهر من عهدتي ولدي برنامج لمواصلة الزيارات الميدانية لبعض الولايات على غرار خنشلة وتيسمسيلت وتيزي وزو وربما جانت وقد أزور ولايات أخرى".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت يوم 21 مارس الجاري أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.

المصدر: RT + الخبر