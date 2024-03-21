انتخابات رئاسية "مسبقة" في الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الخميس أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.

وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأفادت بأنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدّد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024.

وأشارت إلى أنه سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024.

أوضحت أن الاجتماع حضره رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المصدر: RT