مصر.. واقعة "فتاة الشروق" تتكرر وعائلة المصابة تكشف التفاصيل

كشفت عائلة الشابة المصرية بثينة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الميكروباص بالشروق" تفاصيل تعرضها لمحاولة الاختطاف.

إقرأ المزيد

وقالت زينه، شقيقة "فتاة الشروق" التي قفزت من سيارة ميكروباص لمحاولة الفرار من سائقه الذي حاول خطفها بالقرب من البوابة "2 بالشروق": "أختي كانت راكبة ميكروباص عند مترو هشام بركات، متوجهة إلى الطبيب، وبعدها الركاب اللي في السيارة نزلوا والسواق كمل بيها على طريقة صلاح سالم وفجأة لقت نفسها عند "أكوا بارك ومدينة المستقبل".

وأضافت زينة: "هنا علمت شقيقتي أنها مختطفه من سواق الميكروباص، حاولت خلالها فتح الباب للقفز من السيارة ولكن خافت بسبب السرعة الجنونية، أخرجت خلالها هاتفها المحمول واتصلت بوالدي وأخبرته التفاصيل وأرسلت لنا اللوكيشن (موقعها)".

وتابعت: "عادت شقيقتي للحديث مرة أخرى مع سائق الميكروباص، و أخبرته أنها أرسلت اللوكيشن لأسرتها نظرا لمحاولة تهديده، هنا حاول السائق الاستيلاء على هاتفها ولكن فشل وطلبت منه النزول من السيارة وتركها، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل..هنا قررت شقيقتي إلقاء نفسها من السيارة، مما تسبب لها في خلع في الكتف وكدمات متفرقة في جنبها الشمال، وبعدها تم نقلها إلى مستشفى الشروق المركزي".

يذكر أنه في 14 مارس، توفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق" بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة خوفا من محاولة خطفها، وقد تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قضيتها، وأثارت قضيتها الرأي العام.

المصدر: "صدى البلد" + RT