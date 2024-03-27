مصر.. سائق "أوبر" المتهم في قضية "فتاة الشروق" يعترف بتفاصيل الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية مع السائق المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع المعروفة بـ"فتاة الشروق"، عن العديد من كواليس الواقعة.

وكشف السائق خلال التحقيق معه أنه تناول المواد المخدرة قبل الواقعة وقبل ركوب المجنى عليها معه، وكذلك تناول المواد المخدرة بعد الحادث.

وأكد تحليل المخدرات الذي أجرته النيابة العامة للمتهم، تعاطيه لمخدر الحشيش، وقيادته لسيارته تحت تأثير المخدر.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجنى عليها، محاولا إسعافها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانونى لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابا آخرا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديا.

هذا وقد كشفت التحقيقات أيضا عن تعاطى المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين منه، على النحو الذى أثبته تقرير الطب الشرعي.

يذكر أن الشماع، تبلغ من العمر 24 عاما، وهي خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الأثاث والديكور.

أما السائق يبلغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية.

بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى حبيبة الشماع بعد ركوبها مع سائق "أوبر"، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج ووفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى.

المصدر: "المصري اليوم"