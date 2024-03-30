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السعودية.. الأمن العام يضبط أكثر من مليون ونصف مليون قرص مخدّر ويكشف عن جنسية مروجيها (فيديو)

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السعودية.. الأمن العام يضبط أكثر من مليون ونصف مليون قرص مخدّر ويكشف عن جنسية مروجيها (فيديو)
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أعلن الأمن العام السعودي أنه تمكن من ضبط أكثر من مليون و600 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل أحد الأحواش بمحافظة جدة.

وأوضح الأمن العام أنه ضبط 1613000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في تجاويف مُعِدّة حديدية داخل أحد الأحواش بمحافظة جدة، وقبض على مروجيها وهم 3 مقيمين من الجنسية التركية.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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المصدر: RT

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