السلطات السعودية تنشر فيديو لإحباط محاولتين لتهريب 63 ألف حبة كبتاغون

أحبطت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية في منفذ الحديثة شمال غرب البلاد محاولتي تهريب أكثر من 63 ألف حبة كبتاغون، عُثر عليها في سيارتين قادمتين إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 41.279 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة بداخل أجزاء متفرقة في المركبة، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 22.000 حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة عبر إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

لحظة إحباط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة محاولتي تهريب أكثر من 63 ألف حبة كبتاجون، حيث عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة.



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pic.twitter.com/TYKXQsjd5I — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 3, 2024

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام العملية، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 5 أشخاص.

وأكّدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

المصدر: واس