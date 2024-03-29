مصر.. السفيرة الأمريكية تثير حفيظة مصريين في الصعيد

أثارت "زيارة" قيل إنها "غير معلنة" للسفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارح لمحافظة المنيا بصعيد مصراستياء أوساط سياسية وشعبية في المنطقة.

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وأعربت أوساط سياسية وشعبية بمحافظة المنيا، طالبة عدم الكشف عن هويتها عن رفضها لتلك الزيارة واصفة السياسات الأمريكية في المنطقة بالسياسات بالمنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي نتج عنها قتل آلاف الفلسطينيين في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية تمرير مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وأبدت أوساط سياسية وشعبية استهجانها لما وصفته بـ"الحفاوة التي أبدتها بعض الأوساط في المنيا وعلى رأسها المحافظة والمطرانية بتلك الزيارة في هذا التوقيت الحرج الذي يواجه فيه الفلسطينيين حرب إبادة جماعية".

وقال أمين حزب التجمع المصري بمحافظة المنيا المحامي صبري عبد العزيز، إن هذه الزيارة من هذه السيدة التي تمثل "الدولة القاتلة"، نرى أنها غير مقبولة ولا يجوز لها أن تضع قدمها في أرض من الأراضي العربية لأن يدها مدنسة بقتل وسفك الأطفال.

وتابع: "كان يجب أن يتم الإعلان أن هذه السيدة ستزور محافظة المنيا وكان رد الفعل سيظهر في الشارع، من سخط ورفض هذه السيدة ومن ورائها من دولة تكره السلام، ولا ترى إلا الحروب والقتل والدمار، وهذه الزيارة غير مرغوب فيها وندين من وضع يده في يد هذه السيدة".

وكانت محافظة المنيا قد شهدت خلال شهر أكتوبر الماضي فاعليات ومظاهرات نظمتها أحزاب سياسية موالية للدولة ومعارضة أيضا رفضا للتهجير والسياسات الأمريكية الداعمة للعدوان الأمريكي على غزة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم