السيسي يكشف عن تفاصيل حواره مع السفيرة الأمريكية حول "الإخوان المسلمين" عام 2011

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تفاصيل حوار أجراه عام 2011 مع السفيرة الأمريكية في مصر في حينه، آن باترسون، تطرق إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

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وقال السيسي، خلال كلمة ألقاها في لقاء مع "شركاء التنمية" على هامش منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء: عايز أقوله لكم وأطمنكم إن دعمكم ومساندتكم لنا في خلال السنوات اللي فاتت أتصور أنكم رصدينه وشايفينه كويس في حالة من الاستقرار.. مش الاستقرار الأمني".

وأضاف: "شوفوا وده مهم أنى أقوله مفيش حد يقدر يفرض على الشعب المصري قبضة أمنية مفيش كلام من ده"، وتابع: "الشعب المصري لا يقاد.. طب أنا هخرج بره السياق خالص".

وتابع السيسي، الذي كان يتولى عام 2011 منصب مدير المخابرات الحربية والاستطلاع وكان أصغر عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة: "هذا الكلام مسجل في محاضر رسمية، في يوم السفيرة الأمريكية بتقول لي في 2011: مين اللي هيحكم مصر؟ ورديت عليها: اللي هيحكم مصر الإخوان. وقالت لي: طب وبعدين؟ قلت لها: بعدين هيمشوا لأن الشعب المصري لا يقاد بالقوة وميخشش الجامع والكنيسة بالعافية. وده اللى حصل والكلام مسجل في محاضر رسمية".

وتابع الرئيس المصري: "اللي أنا عايز أقوله أنى بطمنكم أن بدعمكم لينا أنتوا بتقدموا دعم لدولة فيها 100 مليون إنسان وده أعلى درجات حقوق الإنسان".

وأضاف السيسي: "زي ما أنتوا شايفين إحنا بنتعامل بأعلى درجات الشفافية في كل شيء ولا نقبل أبدا أي سلوك غير منضبط طبقا للمعايير اللي أنتوا بتعملوا بها أو تطالبوننا بها".

وقاد السيسي تحركا عسكريا أطاح في 3 يوليو 2013 حكم "الإخوان المسلمين" في مصر بقيادة رئيس البلاد في حينه، محمد مرسي، وفاز لاحقا في انتخابات الرئاسة في مايو 2014.

المصدر: وسائل إعلام مصرية